"Domownicy" - wystawa Marka Czeżyka w Kamionce

"Domownicy" to wystawa przedstawiająca portrety mieszkańców domu w Kamionce, jednej z filii Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła. Autor zdjęć, Marek Czeżyk, na co dzień pracuje jako wychowawca towarzyszący dzieciom i młodzieży w fundacyjnym domu.



- Sesja współtworzona była razem z dziećmi i odbywała się w kilku etapach. Pierwszym krokiem było wspólne zaprojektowanie kreacji, które posłużyły za rodzaj "maski". Potem w ruch poszły nożyczki, ręce i fantazja [...]. Drugim krokiem była sesja fotograficzna. W ułamku sekundy osobowość, kreacja i światło stworzyły portrety mieszkańców magicznego domu. Na kadrach spotyka się dosłowność z abstrakcją - opowiadają organizatorzy wystawy.



- Seria fotografii powstała jako wynik osobistego spotkania z dziećmi, wychowawcami i samym sobą. Jeszcze przed naciśnięciem migawki, zaprosiłem dzieci do kreatywnej przygody, której sam dałem się porwać. Kolorowe artefakty to wynik ciężkiej pracy, szalonej zabawy i pomysłów na samego siebie. Każdy portret to kolorowa maska, za którą prześwituje kawałek duszy - opowiada autor fotografii, Marek Czeżyk.



Wystawa będzie czynna do 2 grudnia.



Wszyscy chętni wsparciem dzieci objętych opieką Fundacji Joanny Radziwiłł mogą zakupić pocztówkę "cegiełkę" ze zdjęciem prezentowanym podczas wystawy o symbolicznej wartości 10 zł. Inną formą wsparcia jest możliwość zakupu zdjęcia (prezentowanego na wystawie) o wymiarach 50 x 70 cm. Cena zdjęcia wynosi 1500 zł i jest to równowartość miesięcznego kosztu utrzymania jednego dziecka w fundacyjnym domu. Szczegóły można ustalić mailowo pisząc na adres: fundacja@fundacjajoannyradziwill.pl