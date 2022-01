Fajne Ferie na Węglinie i Czubach Południowych

Na Węglinie dzieci będą mogły uczestniczyć w szeregu różnorodnych zajęć, które będą odbywać się w każdy dzień ferii między godz. 9 a 15. W pierwszym tygodniu warsztatów dzieci rozwiną kompetencje miękkie takie jak umiejętność odnajdywania rozwiązań w każdej sytuacji, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz asertywność przez działania teatralne. Odbędą się także warsztaty cyrkowe i konstrukcyjne wspierające koncentrację, koordynację, pamięć, a tym samym podnoszące efektywność w nauce.



W drugim tygodniu ferii organizatorzy zaproszą na warsztaty ceramiczne, podczas których dzieci poznają różne techniki pracy z gliną.



Z kolei na Czubach Południowych pierwszy tydzień ferii przebiegnie w filozoficznym klimacie klimacie. Wszystko za sprawą warsztatów, które poprowadzą Joanna Jawiczuk oraz Bartłomiej Żurawski. - Ferie z filozofią to jazda na hulajnodze, układanie klocków w rozmiarze XXL i dyskusje odnoszące się do życia i doświadczeń dzieci – przekonują organizatorzy.



W trakcie drugiego tygodnia ferii dzieci będą mogły wziąć udział w zajęciach fotograficznych. Poznają różne strony fotografii – od podstaw i pracy z profesjonalnym sprzętem, po lepsze poznanie swoich telefonów, by lepiej wykorzystać ich możliwości.



Koszt udziału w poszczególnych zajęciach - 150 zł od dziecka za jeden tydzień warsztatowy.



Zapisy przyjmowane będą od 3.02.2022 (czwartek), od godz. 8:00 do wyczerpania limitu miejsc wyłącznie przez formularze zgłoszeniowe dostępny na stronach internetowych DDK Węglin i Czuby Południowe.



Szczegółowe informacje i pytania: zajecia@ddkweglin.pl / 882-433-036 oraz zajecia@ddkczubypoludniowe.pl / 882-433-041.