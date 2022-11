Jakub Nowak, autor powieści "To przez ten wiatr" w Muzeum Czechowicza. Spotkanie autorskie

Jakub Nowak to pisarz, teoretyk mediów i nauczyciel akademicki. Jest autorem licznych opowiadań z pogranicza fantasyki i science-fiction. Publikował w różnorodnych antologiach oraz czasopismach. "To przez ten wiatr" to jego powieściowy debiut.



Warto dodać, że Jakub Nowak na co dzień pracuje w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie zajmuje się teoriami komunikowania i mediów.



Opublikowana nakładem Wydawnictwa Powergraph książka "To przez ten wiatr" wzbudza spore zainteresowanie nie tylko wśród czytelników fantastyki. Punktem wyjścia dla autora są wydarzenia autentyczne, jednak w samej fabule Nowak pozwala już sobie na grę z wyobraźnią. To historia Henryka Sienkiewicza i Heleny Modrzejewskiej, którzy w drugiej połowie XIX wieku wynajmują rancho w Kalifornii.

– W kalifornijskim upale, w dusznych, gorących podmuchach wiatru Santa Ana, pod okiem Karola Chłapowskiego, męża Modrzejewskiej, rośnie miłosne napięcie między genialną aktorką a warszawskim dziennikarzem, którym jest wtedy Sienkiewicz – czytamy w opisie.