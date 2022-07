Kolejne atrakcje na Centralnym Placu Zabaw

Mr Knee to gitarzysta, wielbiciel progresywnego rocka lat 70. i 80., którym inspiruje się w swojej twórczości. Podczas koncertu muzyk zaprezentuje autorski materiał. Wstęp wolny.



Koncert Mr Knee odbędzie się o godz. 19 w Domu Kultury LSM. Z kolei wcześniej - godz. 16.30 - w Centrum Kultury będzie można wziąć udział w darmowych zajęciach z cyklu "Dobrze się składa". Uczestnicy tym razem nauczą się składać torby origami.



W weekend, przy okazji festiwalu Lublin Jazz, Centrum Kultury zaprosi także na wydarzenia w ramach Centralnego Placu Zabaw pod hasłem "Jazz Dobry!". Przez dwa dni o godz. 11 będzie można wziąć udział w kulinarnym brunchu. Organizatorzy szykują ekologiczne przekąski w akompaniamencie relaksującej muzyki na żywo w wykonaniu muzyków z Polski i Ukrainy.



W sobotę o godz. 11 zostaną zorganizowane zajęcia poświęcone uprawianiu roślin jagodowych w pojemnikach, a w niedzielę o tej samej porze tematem kulinarnych spotkań będą pomidory. Będzie to przegląd najsmaczniejszych i najpiękniejszych odmian. Także w niedzielę, 17 lipca o godz. 11, kolejna odsłona warsztatów medialnych.



Następne warsztaty w Centrum Kultury zaplanowano na przyszły tydzień. We wtorek o godz. 17 nowa odsłona kreatywnego cyklu "Tkanki Łączne". Zajęcia nawiążą do otaczającego nas świata mikroroślin i owoców. Celem warsztatów będzie stworzenie relaksacyjnych olejków.



Końcówka tygodnia przebiegnie z kolei pod znakiem weryfikowania informacji. W Centrum Kultury zajęcia Akademii Fact-Checkingu odbędą się trzykrotnie. W środę, 20 lipca, o godz. 13 organizatorzy zaproszą seniorów, z kolei w czwartek o godz. 16 - młodzież w wieku 13-15 lat, a o godz. 18 dorosłych.



Zajęcia są bezpłatne. Na część z nich obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie internetowej Centrum Kultury.