Kolejny Ambasador Czytelnictwa w Bychawie. Spotkanie z Alkiem Rogozińskim

To właśnie Hard Reset, firma z branży komputerowej, dołączy do grona Bychawskich Ambasadorów Czytelnictwa. To wyróżnienie przyznawane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach projektu "Biblioteka zawsze blisko". W rezultacie unikatowa półka na książki, zaprojektowana i wykonana przez bychawian podczas warsztatów rękodzielniczo-integracyjnych, zostanie ulokowana w siedzibie firmy. Będą mogli z niej korzystać pracownicy i klienci.



Wydarzenie swoją obecnością uświetni gość specjalny - autor komedii kryminalnych i powieści, Alek Rogoziński.



- Jest to spotkanie otwarte, będące początkiem współpracy na rzecz promocji czytelnictwa pomiędzy Biblioteką i firmą Hard Reset dla Czytelników zaś wyjątkowa okazja do spotkania z pisarzem "oko w oko" - zachęcają organizatorzy.