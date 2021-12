Kreatywni w Fotografii - wystawa w DK LSM

Kreatywni w Fotografii to działanie skierowane do amatorów fotografii w różnym wieku. W ramach tegorocznej edycji odbyły się m.in. warsztaty luksografii, fotografii otworkowej, fotografii nocnej, spacery i plenery fotograficzne w Starym Gaju, Lesie Rudki, Ogrodzie Botanicznym UMCS, ścieżce przyrodniczej "Czarny Las".



- Z wykonanych przez uczestników zdjęć wybraliśmy 26 prac stanowiących prezentację zrealizowanych przez nas wydarzeń. Ponadto dwie prace, posłużyły nam do przygotowania dwóch wzorów pocztówek - opowiadają organizatorzy.



Prace uczestników zajęć będzie można podziwiać na wystawie w DK LSM.