Majówka z Prusem w Nałęczowie

Do godz. 12 Pan Prus będzie spacerował alejkami nałęczowskiego parku i ulicami Nałęczowa. Przygotowane będą różnorodne atrakcje, m.in. spacery literackie i goście w strojach z epoki.



Po południu wydarzenie przeniesie się do Muzeum Bolesława Prusa przy ul. Poniatowskiego 39. Do wieczora na specjalnej scenie przy muzeum odbywać się będą przedstawienia i koncerty. Atrakcji, jak przekonują organizatorzy inicjatywy, nie zabraknie.



Uczestnicy wydarzenia mogą liczyć m.in. na koncerty uczniów i nauczycieli Prywatnej Szkoły Muzycznej im. J. Paderewskiego w Nałęczowie oraz Kuby Blokesza. Będą też ciekawe warsztaty, które poprowadzi Oktawia Głowacka, a także animacje dla dzieci.



Nie zabraknie ponadto wydarzeń związanych bezpośrednio z twórczością Bolesława Prusa, takich jak czytanie fragmentów jego pism poświęconych miastu oraz montaży słowno-muzycznych.



Na koniec Warszawskie Towarzystwo Cyklistów zaprosi jeszcze do Parku Zdrojowego o godz. 18.30. Tam odbędzie się pokaz jazdy na bicyklu.



Uczestnicy Majówki z Panem Prusem mogą skorzystać z bezpłatnego oprowadzania kuratorskiego po wystawie w2 muzeum w godz. 12-13 i 15-16.