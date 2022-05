Nowe wystawy w Kazimierzu Dolnym

Pierwsze otwarcie nastąpi o godz. 12 w Bibliotece Publicznej (ul. Lubelska 32/34). Zostaną tam zaprezentowane prace fotograficzne Marka Kucharczyka w ramach projektu "Wejścia/Wyjścia". To próba pokazania, że to co pozwala na wejście lub wyjście (drzwi, okno, otwór, zaułek) wiąże się często z niepewnością tego, co czeka osobę je przekraczającą. Tę wyjątkową, zmuszającą do refleksji ekspozycję, będzie można podziwiać do 23 czerwca.



Na godz. 12.30 w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki (ul. Lubelska 12) zaplanowano wernisaż fotografii Barbary Mazurek pt. "(Nie)zwykłość". Artystka przez cały rok codziennie wykonuje zdjęcia. - Zaczęłam zaglądać w miejsca, w które bym nigdy nie zajrzała, wychodzić do ludzi, do których bym nie wyszła - dodaje Mazurek. Efekty jej pracy będzie można oglądać do 16 czerwca.



Wernisaż następnej wystawy, także w KOKPiT, odbędzie się o godz. 13. Będzie to zbiorowa wystawa członków Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków z siedzibą w Lublinie pt. "Barwą i Kreską". Wystawa będzie dostępna do 15 czerwca.



- Prace wyeksponowane na tej wystawie dają nam – twórcom możliwość podzielenia się z odbiorcami refleksją, zadziwieniem nad pięknem otaczającego świata, również tego wykreowanego przez człowieka - mówi Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków, dr Urszula Tomasiak.



Tego dnia także na Dziecińcu Zamku w Kazimierzu Dolnym (ul. Zamkowa 3) od godz. 10.15 będzie można oglądać nową wystawę, na którą złożą się z kolei fotografie Andrzeja Ziółkowskiego.