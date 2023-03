Oprowadzanie po wystawie "Piosenka o mojej rodzinie" w Labiryncie

Olga Drenda to pisarka, eseistka i tłumaczka. Jest autorką książek "Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji", "Wyroby. Pomysłowość wokół nas" oraz rozmów "Czyje jest nasze życie" (wspólnie z Bartłomiejem Dobroczyńskim) i "Książka o miłości". Od 2013 roku prowadzi fanpage na Facebooku - Duchologia.



Prezentowana w Galerii Labirynt wystawa "Piosenka o mojej rodzinie" dokumentuje codzienne życie Magdy Szubielskiej, u której zdiagnozowano zespół Aspergera oraz jej rodziny.



Olga Drenda opowie o swoim postrzeganiu codzienności w kontekście wystawy, próbując odpowiedzieć na pytania: jaki obraz rzeczywistości rodzinnej można odczytać z "Piosenki o mojej rodzinie"? Co kryją rodzinne archiwa fotograficzne? Jak okiełznać powszedniość, doceniając jej urok?



Wstęp w cenie biletu do galerii.