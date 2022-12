Park Iluminacji w Ogrodzie Botanicznym rozbłyśnie na koniec roku

Zakaz wchodzenia do lasu. Leśnicy odradzają spacery

Co najmniej do dziś będzie obowiązywał wprowadzony przez Nadleśnictwo Lubartów zakaz wchodzenia do lasu. Powodem jego wprowadzenia były liczne przypadki łamania gałęzi pod wpływem zalegającego na nich ciężkiego, mokrego śniegu.