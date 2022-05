Piotr Bałtroczyk na puławskiej scenie

Piotr Bałtroczyk to wieloletni konferansjer, piosenkarz i poeta. Dwukrotnie został nagrodzony Wiktorami w kategorii "osobowość telewizyjna".



W Puławach zaprezentuje swój najnowszy program "Starość nie jest dla mięczaków". - Jeśli jesteście ciekawi, co się przydarzyło Bałtroczykowi, od czasu Waszego ostatniego z nim spotkania i jak brzmi kolejny rozdział jego wersji opowieści… koniecznie musicie zobaczyć ten program! - zachęcają organizatorzy.



Bilety w cenach 75 i 80 zł do nabycia w kasie POK tel. 81 458 67 21 i na Biletyna.pl