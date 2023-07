Pokazy kowalstwa, konkursy i koncerty. Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej w Wojciechowie

Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej podsumują kolejną edycję spotkań ze sztuką kowalstwa w Wojciechowie Lubelskim. Od końca czerwca trwają tam warsztaty kowalskie, w których udział bierze 16 adeptów z całego kraju. Na weekend szykowane są m.in. pokazy rzemiosła, koncerty i kiermasz.



Targi po raz pierwszy odbyły się niemal 40 lat temu i od tamtej pory realizowane są cykliczne. Dziś Wojciechów Lubelski uchodzi za stolicę polskiego kowalstwa, a wojciechowska Kuźnia Talentów to jedyna szkoła kowalstwa w kraju. Organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie wydarzenie ma za zadanie chronić i zachowywać tradycję polskiego ludowego kowalstwa artystycznego.



W nadchodzący weekend do Wojciechowa przyjadą prawdziwi mistrzowie w swoim fachu. Dla odwiedzających "Perełkę Lubelszczyzny" będzie to wyjątkowa okazja, by zobaczyć najlepszych kowali przy pracy. Nie zabraknie pokazów tematycznych i konkursów kucia artystycznego. Łącznie w wydarzeniu udział weźmie ponad 30 mistrzów z całej Polski i z zagranicy.



Będzie można jednak nie tylko obserwować mistrzów przy pracy, ale i podziwiać jej efekty na wystawie, a przede wszystkim kupować artystyczne wyroby w ramach kiermaszu sztuki ludowej.



Całość zainauguruje w piątek sympozjum "Dobre praktyki ochrony i upowszechniania tradycyjnego kowalstwa artystycznego i użytkowego". Uroczyste rozpoczęcie imprezy nastąpi 8 lipca o godz. 9. Dodatkowo w niedzielę na godz. 11.30 w miejscowym kościele zaplanowano mszę św. w intencji kowali, po której nastąpi przemarsz korowodu na plac przy Wieży Ariańskiej.



Atrakcjom bezpośrednio związanym ze sztuką kowalstwa towarzyszyć będą występy artystyczne. W sobotę od godz. 15 koncertować będą m.in. Klub Seniora z Wojciechowa, zespół Prosto z Pola czy NieOkiemZnani. Gwiazdą soboty będzie zespół Discoboys, który zamelduje się na scenie o godz. 21. A na najbardziej wytrwałych czekać będzie dyskoteka pod chmurką do późnych godzin nocnych.



Z kolei w niedzielę na placu przy Wieży Ariańskiej bawić uczestników będą m.in. Orkiestra Dęta OSP w Wojciechowie, Kapela Wojciechowska, Captain Folk i Kalina Folk.



Na finał tegorocznych Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej zagra popularny zespół disco polo Maesters, znany z takich przebojów jak "Ze mną tańcz" czy "Nocy mało". Koncert zaplanowano na godz. 21.



Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.