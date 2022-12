Prace Stasysa Eidrigeviciusa na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego

Eidrigevicius urodził się 24 lipca 1949 roku we wsi Medyniszki na północy Litwy. Jest plakacistą, malarzem, twórcą ekslibrisów, rysunków, ilustracji książkowych, performance'ów oraz scenografii. Laureat wielu nagród na międzynarodowych wystawach i konkursach. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie, w Muzeum Plakatu w Wilanowie, British Museum w Londynie, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, National Library w Waszyngtonie, Creation Gallery w Tokio, Muzeum Watykańskim w Rzymie oraz zbiorach prywatnych na całym świecie.



- Artysta używa różnych technik, ale głównie posługuje się rysunkiem używając węgla, kredki, gwaszu lub pasteli. Jego twórczość wywodzi się z symbolizmu oraz surrealizmu, jest pełna nostalgii i metafor - podkreślają organizatorzy wystawy.



Wstęp na wernisaż jest bezpłatny. Wystawę będzie można podziwiać do 13 marca.