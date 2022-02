Puławy pobiegną Tropem Wilczym

Organizowany w hołdzie Żołnierzom Wyklętym Bieg Tropem Wilczym to największy bieg pamięci w kraju. Wydarzenie odbywa się w kilkuset miastach w kraju i za granicą. Puławy dołączyły do ogólnopolskiej akcji w 2021 roku. Na wydarzenie, które odbędzie się na stadionie MOSiR przy ul. Hauke-Bosaka zaprasza Fundacja BezMiar.



W tym roku zawody odbędą sie na 3 dystansach: symboliczne - bieg na 1963 metry dla dorosłych oraz przeznaczony dla dzieci bieg na 196,3 metrów, a także bieg główny - 5-kilometrowy.



- Dysponujemy 170 pakietami startowymi (medal, koszulka, numer startowy, posiłek regeneracyjny, elektroniczny pomiar czasu, opieka medyczna, ubezpieczenie NNW) - podkreślają organizatorzy.



Warto zapisywać się online za pośrednictwem portalu elektronicznezapisy.pl. Koszt udziału to 40 zł (opłata dokonana przed terminem) oraz 50 zł (w dniu zawodów).



Celem biegu jest upamiętnienie żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963.