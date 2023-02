Randka z kulturą w SKENDE

Celem projektu jest integracja dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy. Wydarzenie ma stworzyć okazję do wspólnego spędzania czasu. Przy okazji Walentynek organizatorzy pragną połączyć uczestników ich miłością do literatury, kina czy teatru. Start o godz. 10.



W programie m.in. warsztaty tworzenia masek karnawałowych, rysowania komiksów oraz ilustracji książek. Będzie też mini kino i pokazy krótkometrażowych filmów dla dzieci. W Szwedzkim Stole zorganizowane zostaną specjalne warsztaty kulinarne. Z kolei na pasażu odbędą się pokazy teatralne oraz dostępne będzie stoisko tworzenia kartek walentynkowych inspirowanych cytatami z książek.



Na warsztaty obowiązują zapisy. Szczegóły pod linkiem: www.skendeshopping.pl/randka-z-kultura. Całe wydarzenie potrwa od godz. 10 do 17.