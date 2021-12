Startuje Galeria Dostępna w Labiryncie. To pierwszy taki projekt w Polsce

Do współpracy nad projektem Galeria Labirynt zaprosiła osoby z niepełnosprawnościami, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne i ośrodki akademickie. Łącznie nad inicjatywą pracowało 73 osoby. - To szczególnie ważne, że przy okazji wspólnej pracy mogliśmy uwrażliwić tak szeroką grupę osób na to jak różni ludzie odbierają świat i z jakimi barierami się zmagają – podkreśla Agata Sztorc-Gromaszek, jedna z osób koordynujących projekt.

Efektem działań jest ponad 50 opracowań dzieł sztuki współczesnej artystów takich jak, Christo i Jeanne Claude, He Chengyao, Katarzyna Kozyra czy Mirosław Bałka. W rezultacie powstały wypukłe plansze z reprodukcjami dla niewidomych, specjalne makiety, filmy z tłumaczeniem na języki migowy, opisy prac w tekście łatwym, podpisy w alfabecie Braille'a i prace w czarnodruku.

Ekspozycję "Kolekcja Dostępna" w Galerii Labirynt przy ul. Popiełuszki 5 można oglądać od połowy listopada. - Jako osoba Głucha widząc wystawę, poczułam się jak u siebie. Kiedy

wchodzę na wystawę to od razu widzę, że jest tu pełny dostęp do informacji dla mnie - opowiada pracująca w Labiryncie Wioletta Stępniak.

Warto dodać, że rezultaty opracowań są na bieżąco oceniane przez odbiorców. Zwracają oni uwagę na to, czy tyflografiki (plansze z reprodukcjami dla niewidomych) są dobrze wykonane, zrozumiałe i przyjemne w dotyku.

- Działania dostępnościowe są naszym priorytetem od lat. Na długo przed wejściem w życie ustawy obligującej publiczne instytucje kultury do włączania grup przez lata pomijanych w programach placówek kulturalnych, zadbaliśmy kompleksowo o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. W ostatnich latach postanowiliśmy włączać do udziału w naszych wydarzeniach i działaniach migrantów i migrantki. To nasz obowiązek – każda z tych grup ma pełne prawo uczestniczyć w wydarzeniach publicznych. Osoby z niepełnosprawnościami pracują, zakładają rodziny, płacą podatki. Dlaczego mają nie korzystać z oferty kulturalnej, którą współfinansują? – mówi Waldemar Tatarczuk, dyrektor galerii.

W niedzielę, 5 grudnia w godz. 12-19 odbędzie się dzień otwarty wystawy. Będą oprowadzania po wystawie (godz. 13 - oprowadzanie w PJM; godz. 15 - oprowadzanie z audiodeskrypcją) oraz warsztaty z tworzenia tyflografik dla dorosłych (godz. 19).

Kolejne wydarzenie dodatkowe będzie miało miejsce 19 grudnia. Tego dnia organizatorzy zaproszą na oprowadzanie w języku polskim (godz. 15) i angielskim (godz. 17). Będą także spotkania i warsztaty dla grup zorganizowanych.

Wszystkie materiały przygotowane w ramach projektów zostaną udostępnione online na stronie galerii, zaś w grudniu rezydencję w Galerii rozpocznie Monika Dubiel - współtwórczyni kanału VIP Team na TikToku, która przejmie kanał Galerii Labirynt na tej platformie, uzupełniając szeroki program działań w ramach projektu.

Do końca stycznia 2022 roku część z prac wraz z opracowaniami ułatwiającymi odbiór sztuki będzie można oglądać na wystawie. - To pierwsze, bezprecedensowe i tak szerokie działanie zrealizowane przez publiczną instytucję kultury w Polsce - dodają organizatorzy.