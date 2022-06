Szwedzi nad Wisłą. Spotkania z Historią w Janowcu

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym oraz Stowarzyszenie Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej zapraszają na wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich wielbicieli historii. Spotkania z Historią przebiegną pod hasłem "Szwedzi nad Wisłą" i zabiorą gości do XVII wieku.



W programie moc różnorodnych atrakcji: spotkania z pasjonatami, rekonstrukcje historyczne, warsztaty, pokazy strojów czy broni, stoiska rzemieślnicze, a także kącik zabaw historycznych.



Zamek w Janowcu oraz tereny parkowe w tych dniach zamienią się w XVII-wieczne obozowisko i pole bitew! Do tego organizatorzy planują zrekonstruować bitwę o zamek.



Wydarzenie oficjalnie odbędzie się w dniach 11-12 czerwca (w godz. 10-17), jednak organizatorzy zapraszają chętnych już w piątek do udziału w nocnym pochodzie przez janowieckie uliczki (start o godz. 18).



Bilety na Spotkania z Historią kosztują od 15 do 45 zł. Wejściówki dostępne w przedsprzedaży na portalu ebilet.pl oraz w dniu wydarzenia w kasach przed wejściem.