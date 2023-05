Trzy dni atrakcji na Jarmarku Łęczyńskim

Święto mieszkańców Łęcznej powróci po kilku latach przerwy spowodowanych pandemią. W ostatni weekend maja miasteczko odwiedzą gwiazdy, m.in. tancerz Stefano Terrazino i formacja Łzy. Będą też wystawy, pokazy, festiwal kolorów i propozycje dla najmłodszych.



Inauguracja "Jarmarku Łęczyńskiego" nastąpi w Centrum Kultury w Łęcznej (ul. Obrońców Pokoju 1). 26 maja o godz. 18 odbędzie się wernisaż wystawy z okazji 40-lecia Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. Będzie też coś dla kinomaniaków. Po zachodzie słońca, ok. godz. 20.30, na skwerze przy ul. Wierzbowej zostanie zorganizowany seans filmu "Bumblebee".



W sobotę atrakcje przeniosą się do Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej. Od godz. 9 do 20 potrwa XVIII Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej. Chętni będą mogli obejrzeć na żywo wyjątkowe występy taneczne.



Najważniejsze punkty programu tegorocznych Dni Łęcznej zaplanowano na niedzielę, 28 maja. Od godziny 14 w Parku w Zespole Dworskim Podzamcze-Łęczna do późnych godzin nocnych trwać będzie wyjątkowy rodzinny festyn. Na terenie imprezy staną plac zabaw, stoiska handlowe i gastronomiczne.



Na scenie królować będą występy artystyczne: zaśpiewają dzieci i młodzież oraz lokalne grupy. Wieczorem będzie można wysłuchać koncertów zespołów Prezydent i Cookies Band. Od godz. 20.10 planowany jest występ popularnego Stefano Terrazino a ok. godz. 21.30 na scenie pojawi się gwiazda wieczoru - zespół Łzy.



Jedną z atrakcji będzie też festiwal kolorów. Barwne proszki wystrzelą w powietrze czterokrotnie od godz. 15.30 do 17.00.



Na finał Dni Łęcznej zostanie zorganizowana potańcówka pod gołym niebem. O dobrą zabawę zadba DJ Marko. Dyskoteka potrwa do godz. 1 w nocy.