"Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie". W sobotę wernisaż w Galerii Labirynt

Wystawa ukazuje spojrzenie dorosłej katoliczki, która uważnie i świadomie patrzy na wychowanie w wierze z perspektywy czasu, rewiduje je i zadaje pytania na temat swojego obecnego miejsca w społeczności kościelnej.



Na ekspozycje złożą się asamblaże, dla których punktem wyjścia są zeszyty do religii, których fragmenty zostały zestawione z pracami w charakterze podpisów. Artystka odnosi się do nauczanych treści, sposobu ich przekazywania oraz roli instytucji Kościoła jako takiej, która oddzielona zostaje od pojmowania wiary.



- Prace pokazują pogłębioną refleksję na temat najważniejszych wartości chrześcijańskich – miłości, pokoju, jedności i przebaczenia; oraz ich obecności (lub braku) we współczesnym Kościele, a także zwracają uwagę na to, w jaki sposób są przekazywane dzieciom, i jaki wpływ ma ta nauka na ich kształtowanie - podkreślają organizatorzy.



Ważnym tematem dla artystki jest również kwestia dotycząca wychowywania dziewczynek i tożsamości kobiet w katolickim środowisku.



Paulina Mazurek to edukatorka w Galerii Labirynt. Fotografka, fotoedytorka, artystka intermedialna, początkująca kuratorka. Posługuje się szeroko pojętym medium fotografii, wideo, kolażu analogowego, montażu cyfrowego.



- Rewiduję słowa, jakimi mówiono do mnie jako dziecka, i to, co mi wpajano. Jednocześnie zastanawiam się, co mogę dla siebie zostawić z religii. Co jest moje, a co jest wyuczone i narzucone - opowiada o swojej wystawie Paulina Mazurek.



Wstęp na wernisaż jest bezpłatny. Ekspozycja będzie czynna do 16 lipca. Bilety na wystawę kosztują 5 zł.