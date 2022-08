Warsztaty fotograficzne w Zaułku Hartwigów

Śmierć Odry to także tragedia ludzi. "Nagle zrobiło się pusto, jesteśmy bezsilni"

Tragedia na Odrze to nie tylko tony martwych ryb. To także tragedie ludzi, którzy kochali Odrę i dzięki niej żyli. - Wszystko jest pozamykane. Ludzie się boją przyjeżdżać. Ja też bym się bała, gdybym słyszała, że woda jest zatruta i nie wiadomo, co się dzieje - mówi właścicielka wypożyczalni kajaków z Siadła Dolnego.