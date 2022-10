Weekend świadomości w Hrubieszowie. Niech wyjdzie paniom na zdrowie

0 A A

To wspólna inicjatywa Hrubieszowskiej Rady Kobiet i Marty Majewskiej, burmistrz tego miasta. W najbliższą sobotę organizują wspólnie cykl wydarzeń pod hasłem "Weekend świadomości". Adresatkami są kobiety. A to dlatego, że październik to miesiąc profilaktyki raka piersi.

