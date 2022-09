Moto Session 2022. W Lublinie będą bolidy F1

Wśród dwudniowych atrakcji znajdą się m.in. spotkania z wyjątkowymi gośćmi ze świata motoryzacji, prezentacje nowości, pokazy stuntu i driftu i wiele więcej. - Jeśli w Twoich żyłach płynie benzyna, ta impreza jest dla Ciebie! - zachęcają organizatorzy.



Największą atrakcją Moto Session 2022 będą oczywiście pokazy różnorodnych aut i motocykli. Do Lublina w weekend przyjedzie kilkudziesięciu wystawców, a na terenie hali targowej zaparkują auta, jakie trudno spotkać na co dzień. Ferrari California, Ford Mustang Bullitt, Dodge Viper, Porshe 911 GT3 to pojazdy, które rozpalają wyobraźnię pasjonatów. Ciekawostką będą z pewnością bolidy wyścigowe Formuły 1, takie jak BMW Sauber czy Renault 2000. Nie zabraknie również aut hybrydowych i elektrycznych.



Adam Strzelecki i Sebastian "Kickster" Kraszewski to nazwiska, które z pewnością nie są obce tym, którzy śledzą nowinki motoryzacyjne w Internecie. Panowie wezmą udział w panelach dyskusyjnych, które zostaną przeprowadzone zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Chętni będą mogli porozmawiać i przybić piątkę ze swoimi ulubieńcami.



Wśród atrakcji znajdzie się ponadto Strefa Detailerska, którą przejmą specjaliści. Swoją ofertę zaprezentują najwięksi producenci chemii, sprzętu, padów polerskich czy kosmetyków, którzy zaprezentują również pokazy. Będzie można poznać najnowsze trendy w stylistycznych modyfikacjach aut.



Na tych, których interesuje bardziej ekstremalne oblicze motoryzacji, czekać będą pokazy driftu samochodowego i motocyklowego, stuntu motocyklowego czy trialu. Widowiskowe pokazy odbywać się będą na placu zewnętrznym pomiędzy halami, wykonają je m.in. członkowie ekipy Zala Drift i Mtuning, Level Hard czy Maciej Laskowski. - Największą atrakcją dosłownie i w przenośni będzie Drift Truck prowadzony przez Grzegorza Mądrego (Madrex) - dodają organizatorzy.



W programie targów znajdą się także m.in. Strefa Lifestyle czy Moje Moto Session, gdzie swoje auta będą mogli zaprezentować innym wszyscy chętni.



Organizatorzy zapraszają w sobotę w godz. 12-20 i w niedzielę w godz. 10-18. Bilety w cenach do 20 do 100 zł dostępne są online na platformie tobilet.pl.