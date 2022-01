Wielkie wiosłowanie dla WOŚP w VIVO! Lublin

- To doskonała okazja, aby nie tylko sprawdzić swoją kondycję, ale i - zwyczajnie - pomóc - podkreślają organizatorzy wydarzenia.



W akcję włączą się prawdziwa sportowe gwiazdy. Do rywalizacji dołączy m.in. mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej 4x400 z Tokio – Małgorzata Hołub-Kowalik, piłkarki ręczne MKS Perła Lublin, koszykarze AZS UMCS Start Lublin, członkowie drużyny futbolu amerykańskiego Tytani Lublin, a także futsaliści Luxiona AZS UMCS Lublin.



- Liczymy, że odpowiednio zaaranżowana przestrzeń w VIVO! Lublin będzie sprzyjała sportowej rywalizacji. Cieszymy się, że dzięki dobrej zabawie uda się również nieść pomoc najbardziej potrzebującym, a my sami możemy włączyć się w tak wspaniałą akcję. Mocno trzymam kciuki za mieszkańców naszego miasta, zróbmy wszystko, aby w tym roku "przepłynąć" najdłuższy dystans – mówi Katarzyna Wojciechowska-Wójcik, Dyrektor VIVO! Lublin.



Akcja odbędzie się, w sobotę, 29 stycznia 2021 roku, w godz. 9:00-19:00. Przez cały dzień sportowym emocjom będzie towarzyszyła zbiórka datków do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.