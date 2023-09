Wykopki kartoflane w Skansenie

Od piątku Lublin stanie się światową stolicą koszykówki 3x3

Jeżeli ktoś jeszcze nie zetknął się z koszykówką 3x3, to najbliższe dni będą najlepszą okazją do poszerzenia swojej wiedzy. Boisko na Placu Zamkowym będzie zapełnione koszykarzami występującymi w różnych rozgrywkach, którzy będą wymieniać się z niespotykaną do tej pory częstotliwością.