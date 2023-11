Wystawa "A*tystki" w Galerii Labirynt

- Kim są a*tystki? Czy to artystki? Istoty o wielkiej wrażliwości, którą chowają głęboko w swoich wnętrzach? Czy zwykłe autystyczne dziewczyny? - pytają organizatorzy wystawy i zapraszają na prezentację wyjątkowych prac podsumowujących projekt dedykowany osobom w spektrum autyzmu.



Pracom towarzyszyć będą teksty, w którym każda z uczestniczek wystawy odsłania rąbka tajemnicy dotyczącej tego, jak to jest być a*tystką.



Wystawa będzie czynna do 18 lutego. Wstęp wolny.