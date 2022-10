Wystawa "Psychoempath" w Galerii Labirynt

Ewelina (Ewe) Kruszewska jest absolwentką malarstwa Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tworzy plakaty, animacje, okładki książek, płyt oraz zajmuje się projektowaniem identyfikacji wizualnych.



W Galerii Labirynt artystka zaprezentuje proste, czarno-białe motion postery, które podejmują problem przemocy i związanej z nią traumy. - Artystka pod pozorem ironii ujawnia treści ewokujące trudne przeżycia, podobnie jak ofiary traumy często nie są w stanie mówić dosłownie o tym, czego doświadczyły - podkreślają organizatorzy.



Na wystawie znajdą się ponadto animacje, którym będzie towarzyszyć muzyka skomponowana przez Kacpra Kruszewskiego.



Tytuł ekspozycji, "Psychoempath", to neologizm stworzony przez artystkę dla opisania stanu współodczuwania, który sytuuje się w opozycji do słowa psychopath, stanowiąc określenie dla osoby odczuwającej zbyt mocno.



Wystawa będzie czynna dla zwiedzających do 23 października. Wstęp: 1 zł. Udział w wernisażu jest bezpłatny. Kuratorką ekspozycji jest Aleksandra Skrabek.