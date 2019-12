Groza, oszołomienie i czarny humor. Do niedzieli w Lublinie trwa Splat!FilmFest

– Na pierwszy rzut oka, po plakacie, można wywnioskować, że ten festiwal będzie slasherowy, a jest tu bardzo dużo różnorodnych filmów jak na tak mały festiwal. Są np. czarne komedie czy s-f – mówi student Paweł. I dodaje: – Do tej pory oglądałem trzy filmy, między innymi niszowy „Cień ojca”. To był typowy art house. Wszystko działo się powoli. Było dużo symboliki. Oglądając go, trzeba było bardzo dużo myśleć. Film może nie powalił mnie na kolana, ale przyjemnie było obejrzeć takie kino. Zazwyczaj siedzi się w wielkich multipleksach i ogląda duże produkcje. Fajnie jest to zmienić. Choć to kino nie dla wszystkich.

– Zaczęło się od tego, że Splat! był festiwalem horroru. Z wiekiem zaczęło przybywać dużo różnych innych gatunków np. filmy dokumentalne i fantastyczne. To świetny kierunek. Festiwal bez ograniczeń. Ja najbardziej lubię slashery i to, jak kreatywnie można podejść do zabijania – komentuje Andrzej.

Po obejrzeniu absurdalnego filmu „Deerskin” Łukasz dzieli się wrażeniami: – Było dziwnie. Choć można dokopać się do sensu. Są takie filmy nieocenialne. I właśnie tak jest w tym przypadku. Te filmy mogą się podobać lub nie, ale nie o to w tym wszystkim chodzi, by je oceniać, a o to, by spędzić chwile bez zastanawiania się nad światem, nie myśleć o niczym innym. Po takim seansie wychodzimy z czystą kartą.

Michał jest fanem kina absurdu. „Deerskin” bardzo przypadł mu do gustu. – Nie lubię francuskiego kina, a to, co przed chwilą zobaczyłem coraz bardziej mnie do niego przekonuje. To była dobra abstrakcja. Często oglądam takie filmy. Lubię popatrzeć na tego typu wariactwa. Na Splacie będę też jutro. Przyjeżdżają do mnie znajomi z Poznania, specjalnie na ten festiwal – opowiada.

Bilet na pojedynczy seans kosztuje 15 zł, dla studentów 12 zł. W kasach Centrum Kultury znajdziemy też karnety na 5 wejść (50 zł bilet ulgowy i 65 zł normalny) i 10 wejść (80 zł bilet ulgowy i 100 zł normalny). Grupa, która liczy min. 10 osób nabędzie bilety za 7 zł każdy.