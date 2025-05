Przymrozki nie odpuszczają. Będą straty w uprawach owoców

Ostrzeżenie dotyczy powiatów: bialskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego, tomaszowskiego, włodawskiego oraz zamojskiego. „Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do około -2°C”- podaje IMGW. Przymrozki utrzymają się do poniedziałkowego poranka.

Utrzymujące się niskie temperatury powodują szkody w uprawach owoców jagodowych, głównie truskawek i malin. - W niektórych przypadkach w uprawach truskawek straty wstępnie szacują nawet na 70-80 procent - zarówno w kwiatach otwartych i już zamkniętych, które obmarzły. Te szkody nie występują na wielkich obszarach, ale punktowo- mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

Przymrozki na Lubelszczyźnie, z różnym natężeniem, utrzymują się od ostatniego tygodnia kwietnia i niekiedy występują co noc. Jędrejek powiedział, że w niektórych miejscach temperatury spadały do minus 4 stopni C. Zgłoszenia o spodziewanych stratach w uprawach na skutek przymrozków pochodzą z powiatów: lubelskiego, puławskiego, opolskiego, kraśnickiego.