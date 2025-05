W dwie godziny ponad 231 tys. zł. W pałacu Potockich sprzedano ponad 60 obrazów

Warszawski dom aukcyjny Art in House promował wydarzenie pod hasłem „Dworskie opowieści”. Ceny wywoławcze obrazów sięgały zwykle od tysiąca złotych. Nie zabrakło dzieł znanych artystów, choćby Joanny Sarapaty, Edwarda Dwurnika czy Rafała Olbińskiego. Wystawa przedaukcyjna była dostępna od 30 kwietnia w pałacu Potockich. A sama aukcja odbyła się 10 maja. Udało się wylicytować 64 dzieł w sumie za ponad 231 tysięcy złotych. Najdroższy okazał się olejny obraz „Dama w czerni” Karola Bąka.

„Dwie godziny napięcia i emocji. Spora część zbiorów trafiła do kolekcjonerów z naszego terenu. To wspaniały przykład dla innych, że sztuka staje się nie tylko dobrą inwestycją, ale też upiększa nasze domy i wzbogaca nas duchowo” – podkreśla Radzyński Ośrodek Kultury, który specjalnie na tę okazję nabył nowy system do ekspozycji obrazów.

Z kolei, zdaniem burmistrza miasto „stało się częścią ogólnopolskiego rynku sztuki”. - Pałac Potockich znowu tętni życiem i kulturą- podkreśla Jakub Jakubowski. Dom aukcyjny Art In House zapowiedział już, że chętnie zorganizuje kolejną aukcję w tym miejscu.

Wyremontowany jeszcze za poprzedniego burmistrza Jerzego Rębka (PiS) za blisko 30 mln zł, w tym za środki unijne pałac to największy zabytek Radzynia Podlaskiego. Obecny burmistrz mierzy się teraz z tym, jak te wielkie przestrzenie zagospodarować. Część sal zajął Radzyński Ośrodek Kultury. A niedawno na parterze zaczęła też działać kawiarnia.