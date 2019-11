"Jak poślubić milionera" i "Na noże". Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [29 listopada - 1 grudnia]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 29 listopada – 1 grudnia

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA: Tramwaj zwany pożądaniem – 19.00 NIEDZIELA: Tramwaj zwany pożądaniem – 18.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): NIEDZIELA: Historia naturalna czyli o niezwykłych żyjątkach – 16.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK SOBOTA: Od Opola do San Remo – 18.00

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18) PIĄTEK: Nema – 17.00, 20.00 SOBOTA: Koncert: Sounds Like Women & Wysokie Obcasy – 19.30 NIEDZIELA: Filmowa niedziela – 17.00

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): brak spektakli

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK: Andrzejkowe Show Operetkowo-Musicalowe – 19.00 SOBOTA: Koncert: Marcin Wyrostek – 18.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: #Jestem M. Misfit – 10.20, 12.20; 1800 gramów – 14.30; Boże Ciało – 12.00; Czarownica 2 2D dubbing – 11.00, 13.30; Jak poślubić milionera – 11.45, 14.00, 16.15, 17.15, 18.30, 19.30, 20.50, 21.45; Joker – 16.40; Kraina Lodu 2 2D – 10.15, 11.20, 12.30, 14.45, 15.30, 17.00, 17.45, 19.15; Kraina Lodu 2 3D – 11.00, 13.15; Last Christmas – 13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 21.30; Le Mans '66 – 20.40; Na noże – 15.40, 18.20, 21.00; Proceder – 16.00, 20.00; Salma w krainie dusz – 10.00; Supernova – 18.50; Żelazny most – 13.40 SOBOTA NIEDZIELA: #Jestem M. Misfit – 10.20, 12.20; 1800 gramów – 14.30; Baranek Shaun Film. Farmageddon – 11.20; Boże Ciało – 12.00; Czarownica 2 2D dubbing – 11.00, 13.30; Jak poślubić milionera – 11.45, 14.00, 16.15, 17.15, 18.30, 19.30, 20.50, 21.45; Joker – 16.40; Kraina Lodu 2 2D – 10.15, 11.20, 12.30, 14.45, 15.30, 17.00, 17.45, 19.15; Kraina Lodu 2 3D – 11.00, 13.15; Last Christmas – 13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 21.30; Le Mans '66 – 20.40; Na noże – 15.40, 18.20, 21.00; Proceder – 16.00, 20.00; Salma w krainie dusz – 10.00; Supernova – 18.50; Żelazny most – 13.40

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK: #Jestem M. Misfit – 10.10, 12.10; 1800 gramów – 13.30; Baranek Shaun Film. Farmageddon – 10.00; Czarownica 2 2D dubbing – 11.30; Doktor Sen – 21.30; Jak poślubić milionera – 10.00, 12.15, 14.30, 15.45, 16.45, 18.00, 19.00, 20.15, 21.15, 22.30; Kraina Lodu 2 2D – 10.30, 11.00, 11.45, 12.45, 14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15; Kraina Lodu 2 3D – 12.00, 14.15; Kraina Lodu 2 3D 4DX – 11.30, 13.45, 16.00; Last Christmas – 13.20, 15.30, 17.45, 19.30, 21.50; Le Mans '66 2D – 20.30; Le Mans '66 4DX – 18.20, 21.30; Na noże – 16.30, 18.40, 21.20; O Yeti! - 11.20; Proceder – 20.00; Supernova – 16.30; Żelazny most – 16.50 SOBOTA NIEDZIELA: #Jestem M. Misfit – 10.10, 12.10; 1800 gramów – 13.30; Baranek Shaun Film. Farmageddon – 10.00; Boże Ciało – 14.10; Czarownica 2 2D dubbing – 11.30; Doktor Sen – 21.30; Jak poślubić milionera – 10.00, 12.15, 14.30, 15.45, 16.45, 18.00, 19.00, 20.15, 21.15, 22.30; Kraina Lodu 2 2D – 10.30, 11.00, 11.45, 12.45, 14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15; Kraina Lodu 2 3D – 12.00, 14.15; Kraina Lodu 2 3D 4DX – 11.30, 13.45, 16.00; Last Christmas – 13.20, 15.30, 17.45, 19.30, 21.50; Le Mans '66 2D – 20.30; Le Mans '66 4DX – 18.20, 21.30; Na noże – 16.30, 18.40, 21.20; O Yeti! - 11.20; Proceder – 20.00; Supernova – 16.30; Żelazny most – 16.50

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: 1800 gramów – 10.00, 13.00, 18.15; Baranek Shaun Film. Farmageddon – 10.00; Boże Ciało – 15.15; Był sobie pies 2 – 12.00; Jak poślubić milionera – 10.50, 13.15, 15.40, 19.00, 20.30; Joker – 20.40; Kraina Lodu 2 – 10.00, 11.00, 11.30, 12.25, 13.20, 13.55, 14.50, 15.40, 16.20, 17.15, 18.05, 19.45; Last Christmas – 12.45, 15.10, 17.35, 20.00; Le Mans '66 – 20.50; Na noże – 11.45, 14.35, 17.20, 20.15; Proceder – 14.55, 17.55, 20.55; Solid Gold – 17.45, 21.20 SOBOTA: 1800 gramów – 12.30, 18.15; Baranek Shaun Film. Farmageddon – 10.35, 12.40; Boże Ciało – 10.00, 20.40; Czarownica 2 – 10.10; Jak poślubić milionera – 10.50, 13.15, 15.40, 18.05, 20.30; Joker – 15.05; Kraina Lodu 2 – 10.00, 11.00, 11.30, 12.20, 13.20, 13.55, 14.50, 15.45, 16.20, 17.15, 18.45, 19.45; Last Christmas – 12.45, 15.10, 17.35, 20.00; Le Mans '66 – 20.50; Na noże – 11.45, 14.35, 17.25, 20.15; Poranki: Basia 3 – 10.00; Poranki: Psi Patrol – 10.00; Proceder – 14.55, 17.55, 20.55; Solid Gold – 17.45, 21.20 NIEDZIELA: 1800 gramów – 13.00, 18.15; Baranek Shaun Film. Farmageddon – 10.35, 12.40; Boże Ciało – 10.30, 15.15; Czarownica 2 – 10.10; Jak poślubić milionera – 10.50, 13.15, 15.40, 18.05, 20.30; Joker – 20.40; Kraina Lodu 2 – 10.00, 11.00, 11.30, 12.25, 13.20, 13.55, 14.50, 15.45, 16.20, 17.15, 18.45, 19.45; Last Christmas – 12.45, 15.10, 17.35, 20.00; Le Mans '66 – 20.50; Na noże – 11.45, 14.35, 17.25, 20.15; Poranki: Basia 3 – 10.00; Poranki: Psi Patrol – 10.00; Proceder – 14.55, 17.55, 20.55; Solid Gold – 17.45, 21.20

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Kraina Lodu 2 – 09.30, 11.10, 15.45, 17.30; Jak poślubić milionera – 13.30, 15.30; Historia małżeńska – 19.45; Nieplanowane – 13.45; Boże Ciało – 17.45; Lighthouse – 20.00 SOBOTA: Historia małżeńska – 10.00, 10.30, 19.45; Na noże – 10.30; Kraina Lodu 2 – 12.00, 13.45, 15.45, 17.45; Odrodzenie – 14.00; Lighthouse – 20.00 NIEDZIELA: Kraina Lodu 2 – 12.00, 13.45, 15.45, 17.45; 15 sierpnia – 14.00; Jak poślubić milionera – 15.30, 17.30; Historia małżeńska – 19.45; Lighthouse – 20.00

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: LFF: Ostrożnie: Młodość! - 17.00; LFF: Mistrzowie Obserwacji – 18.30; LFF: 7 miliardów lat przed końcem świata – 19.0; LFF: Świat kobiet – 20.40 SOBOTA: LFF: Walka: Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego – 15.00; LFF: Nietypowe pary – 17.00 NIEDZIELA: Basia 3 – 11.00, 15.00; Boże Ciało – 17.45; Ikar. Legenda Mietka Kosza – 20.00

CHATKA ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): brak seansów

DDK CZECHÓW (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: Pociągi pod specjalnym nadzorem – 15.30; Pamiątki Claire Darling – 17.30

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Doktor Sen – 21.45; Jak poślubić milionera – 19.45; Kraina Lodu 2 – 13.00, 15.15, 17.30 SOBOTA NIEDZIELA: Doktor Sen – 21.45; Jak poślubić milionera – 19.45; Kraina Lodu 2 – 10.45, 13.00, 15.15, 17.30

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Doktor Sen – 21.30; Jak poślubić milionera – 19.35; Kraina Lodu 2 – 13.30, 15.30, 17.45 SOBOTA NIEDZIELA: Doktor Sen – 21.30; Jak poślubić milionera – 19.20; Kraina Lodu 2 – 11.00, 13.00, 15.15, 17.30

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Kraina Lodu 2 – 15.30, 17.45; Jak poślubić milionera – 20.00

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: 1800 gramów – 16.15; Jak poślubić milionera – 15.15, 17.30, 20.15; Kraina Lodu 2 2D – 09.15, 10.00, 13.30, 18.00; Kraina Lodu 2 3D – 15.45; Last Christmas – 14.00, 18.30, 20.45; Nieplanowane – 16.30, 19.00; Proceder – 19.45; Śnieżna paczka – 17.30; Solid Gold – 19.30; Żelazny most – 15.30 SOBOTA NIEDZIELA: 1800 gramów – 16.15; HumanDOC – 18.00; Jak poślubić milionera – 15.15, 17.30, 20.15; Kraina Lodu 2 2D – 13.30, 18.00; Kraina Lodu 2 3D – 13.00, 15.45; Last Christmas – 14.00, 18.30, 20.45; Nieplanowane – 15.30; Proceder – 19.45; Śnieżna paczka – 12.;00, 17.30; Solid Gold – 19.30; Żelazny most – 15.30

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Jak poślubić milionera? - 20.15; Kraina lodu 2 2D – 15.30; Kraina Lodu 2 3D – 13.00, 18.00; Last Christmas – 18.00, 20.15 SOBOTA: Jak poślubić milionera? - 20.15; Kraina lodu 2 2D – 13.15, 18.00; Kraina Lodu 2 3D – 11.00, 15.30; Last Christmas – 18.00, 20.15 NIEDZIELA: Jak poślubić milionera? - 14.00; Kraina lodu 2 2D – 11.00, 15.30; Kraina Lodu 2 3D – 13.15, 18.00; Last Christmas – 12.00, 20.15