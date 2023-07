Klasyczny "Bodyguard" w Kinie Perła

Procedura AML. Skuteczna walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

AML, czyli Anti-Money Laundering (pol. przeciwdziałanie praniu pieniędzy), to procedura i zbiór środków mających na celu zapobieganie, wykrywanie i przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jest to istotny element współczesnego systemu finansowego, mający na celu zapewnienie uczciwości i integralności transakcji finansowych. W tym artykule przybliżymy czytelnikom, czym jest procedura AML, kto jest zobowiązany do jej wdrożenia i jakie cele stawia sobie ten proces.