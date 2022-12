Lubelski horror w Chatce Żaka

Mowa o projektach studenckich nagrodzonych w drugiej edycji Stypendiów Kulturalnych Bogdanki. Młodzi artyści zaprezentują w Chatce Żaka swoje dokonania na gruncie sceny i filmu.



W piątek Paulina Prokopiuk wykona monodram "Republika Marzeń", którego bohaterka - Zofia - udaje się w wewnętrzną podróż do świata Brunona Schulza.



- "Republikę marzeń" Schulza przeczytałam podczas mojego kilkumiesięcznego pobytu w Finlandii. Do stworzenia spektaklu zainspirował mnie zawarty w opowiadaniu motyw drogi - do miejsc, z których pochodzimy, do pragnień i fantazji, do samych siebie - mówi autorka.



Z kolei na 19 grudnia zaplanowano prezentację filmu krótkometrażowego pt. "Na czas". To kino grozy stworzone przez grupę młodych filmowców z Lublina, na czele z Gabrielem Kotlińskim i Pauliną Szyszką. Po projekcji odbędzie się spotkanie z twórcami.



- Gorąco zapraszam wszystkich (wyrozumiałych) kinożerców. Kiedy ostatni raz słyszeliście o lubelskim horrorze? – pyta twórca projektu, Gabriel Kotliński.



Wstęp wolny.