Miasto movie: "Zatrzyj ślady"

Weteran wojny zamieszkuje z trzynastoletnią córką publiczny park. Żyją w odosobnieniu, do momentu gdy dziewczynka zostaje zauważona przez biegacza i na miejsce przybywają służby.



- Debra Granik dała się poznać szerszej publiczności w 2010 roku znakomitym thrillerem "Do szpiku kości", gdzie przy niskim budżecie i w oszczędnej formie zbudowała sugestywny oraz brutalnie szczery obraz amerykańskiej prowincji. Jej najnowszy film "Zatrzyj ślady" to również historia mieszkańców USA wyrzuconych gdzieś na margines tzw. normalnego społeczeństwa - opowiadają organizatorzy.



Wstęp wolny.