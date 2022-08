Ostatnie seanse w Kinie Perła

W piątek, 26 sierpnia, organizatorzy zaproszą na seans "Córki". To debiut reżyserski popularnej aktorki Maggie Gyllenhaal, która otrzymała nominację do Oscara za scenariusz, a sam film zdobył jeszcze dwie nominacje aktorskie dla Olivii Colman i Jessie Buckley.



Drugiego dnia weekendu widzowie zobaczą polski thriller "Lokatorka". Rzekomy właściciel kamienicy rozpoczyna bezpardonową walkę, by pozbyć się lokatorów. Gdy jeden z nich tajemniczo znika, do akcji wkracza policja.



Ostatni tytuł tegorocznego Kina Perła to "Najgorszy człowiek na świecie" Joachima Triera. Film w ubiegłym roku zdobył Złotą Palmę w Cannes i dwie nominacje do Oscara. Głośną produkcję będzie można obejrzeć 28 sierpnia.



Seanse są darmowe i rozpoczynają się o godz. 21.