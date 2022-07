Polski horror w Kinie Perła

W piątek organizatorzy zaproszą na pokaz filmu "Poufne lekcje perskiego". To nagradzany dramat wojenny, którego akcja rozgrywa się w czasie II wojny światowej. Młody Żyd udaje że jest Irańczykiem by uniknąć egzekucji w obozie koncentracyjnym.



W sobotę widzowie zmierzą się z podobną tematyką za sprawą polskiego filmu grozy "Wilkołak". To historia ośmiorga dzieci, które po wyzwoleniu z obozu zagłady zamieszkały w prowizorycznym domu dziecka w środku lasu. Wkrótce ich pałac zostaje otoczony przez wygłodniałe wilczury.



Lżejszą propozycję organizatorzy zaserwują w niedzielę w cyklu "Świat się śmieje". Będzie można zobaczyć fińską komedię "W co grają ludzie".



Dodatkowo w kolejnym tygodniu działalności Kina Perła odbędą się projekcje "Niesamowitej historii Sam Bloom" (13 lipca) oraz "Filmu balkonowego" (14 lipca).