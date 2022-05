Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [06-08.05]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 6 maja - 8 maja

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK: Koncert: Richard Bona feat. Anna Maria Jopek – 18.00, 21.00 SOBOTA: The Met Live in HD: Turandot – 18.55 NIEDZIELA: Bajkowa niedziela – 17.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA: Prawda – 19.00 NIEDZIELA: Prawda – 17.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): SOBOTA: Muminki – 16.00 NIEDZIELA: Muminki – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK SOBOTA: Księżniczka Czardasza – 18.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Najpiękniejszy wschód… pamięć fotograficzna – 19.00 SOBOTA: Koncert: 100nka + Antoni „Ziut” Gralak – 20.00 NIEDZIELA: Najpiękniejszy wschód… pamięć fotograficzna – 19.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert: Gregorian Grace – 19.00 NIEDZIELA: Niedzielny Poranek Muzyczny - 11.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 10.30, 11.30, 12.10, 13.20, 14.50, 16.10, 17.40, 19.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 11.10, 14.20, 15.20, 17.10, 18.10, 20.00, 21.00, 21.50, 22.20; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D dubbing – 13.50, 16.40; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D napisy – 19.30; Downton Abbey: Nowa Epoka – 13.00, 18.00, 20.40; F_cking Bronholm – 16.20, 20.30; Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 2D dubbing – 18.30; Igrzyska zwierzaków – 10.10, 12.00, 14.00, 16.00; Nawet myszy idą do nieba – 10.00; Sonic 2: Szybki jak błyskawica dubbing – 10.20, 11.00, 13.40, 18.10; To nie wypanda – 10.40, 13.00; Wiking – 20.50; Wszystko wszędzie naraz – 21.20; X – 15.40

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 10.30, 11.30, 14.00, 16.10, 16.50, 18.00, 19.40; oktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 11.10, 13.20, 14.20, 17.10, 19.00, 20.00, 20.50, 21.50; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D dubbing – 12.20, 15.10; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D 4DX dubbing – 10.00, 12.50; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D 4DX napisy – 15.40, 18.30, 21.20; Downton Abbey: Nowa epoka – 13.30, 16.10, 19.00, 21.40; F_cking Bronholm – 14.40, 17.00, 19.10; Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 2D dubbing – 18.50; Igrzyska zwierzaków – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; Nawet myszy idą do nieba – 10.20; Nieznośny ciężar wielkiego talentu – 21.30; Sonic 2: Szybki jak błyskawica 2D dubbing – 11.00, 12.10, 12.20, 14.50, 17.30; To nie wypanda – 10.00, 10.10; Wiking – 20.10; X – 21.50 SOBOTA: Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 10.30, 11.30, 14.00, 16.10, 16.50, 18.00, 19.40; oktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 11.10, 13.20, 14.20, 17.10, 19.00, 20.00, 20.50, 21.50; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D dubbing – 12.20, 15.10; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D 4DX dubbing – 10.00, 12.50; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D 4DX napisy – 15.40, 18.30, 21.20; Downton Abbey: Nowa epoka – 13.30, 16.10, 19.00, 21.40; F_cking Bronholm – 14.40, 17.00, 19.10; Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 2D dubbing – 18.50; Igrzyska zwierzaków – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; Nawet myszy idą do nieba – 10.20; Nieznośny ciężar wielkiego talentu – 21.30; Sonic 2: Szybki jak błyskawica 2D dubbing – 10.00, 11.00, 12.20, 14.50, 17.30; To nie wypanda – 12.30; Wiking – 20.10; X – 21.50 NIEDZIELA: Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 10.30, 11.30, 14.00, 16.10, 16.50, 18.00, 19.40; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 11.10, 13.20, 14.20, 17.10, 19.00, 20.00, 20.50, 21.50; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D dubbing – 12.20, 15.10; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D 4DX dubbing – 10.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D 4DX napisy – 15.40, 18.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D 4DX dubbing – 12.50; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D 4DX napisy – 21.20; Downton Abbey: Nowa epoka – 13.30, 16.10, 19.00, 21.40; F_cking Bronholm – 14.40, 17.00, 19.10; Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 2D dubbing – 18.50; Igrzyska zwierzaków – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; Nawet myszy idą do nieba – 10.20; Nieznośny ciężar wielkiego talentu – 21.30; Sonic 2: Szybki jak błyskawica 2D dubbing – 10.00, 11.00, 12.20, 14.50, 17.30; To nie wypanda – 12.30; Wiking – 20.10; X – 21.50

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Batman – 12.10; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 10.30, 12.25, 15.20, 18.15; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 11.30, 14.25, 15.45. 17.20, 18.40, 20.15, 21.10; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D dubbing – 13.25, 16.20; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D napisy – 19.15; Downton Abbey: Nowa epoka – 13.00, 17.50, 20.35; Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 2D dubbing – 10.00, 14.45; Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 2D napisy – 20.25; F_cking Bronholm – 15.45, 18.05, 21.00; Igrzyska zwierzaków – 10.15, 10.30, 13.05, 15.15, 17.30; Nawet myszy idą do nieba – 10.00; Sonic 2: Szybki jak błyskawica dubbing – 10.15, 11.50, 12.45, 15.30, 18.15; Wiking –19.40; X – 21.25 SOBOTA NIEDZIELA: Batman – 12.10; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 10.30, 12.25, 15.20, 18.15; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 11.30, 14.25, 15.45, 17.20, 18.40, 20.15, 21.10; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D dubbing – 13.25, 16.20; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D napisy – 19.15; Downton Abbey: Nowa epoka – 13.00, 17.50, 20.35; Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 2D dubbing – 10.00, 14.45; Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 2D napisy – 20.25; F_cking Bronholm – 15.45, 18.05, 21.00; Igrzyska zwierzaków – 10.15, 13.05, 15.15, 17.30; Nasze magiczne Encanto – 10.10; Nawet myszy idą do nieba – 10.00; Poranki: Bing – 10.00; Sonic 2: Szybki jak błyskawica dubbing – 10.15, 11.50, 12.45, 15.30, 18.15; Wiking –19.40; X – 21.25

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Igrzyska zwierzaków – 09.00, 16.00; Nawet myszy idą do nieba – 09.30; Za duży na bajki – 11.15; F_cking Bronholm – 14.00, 20.30; Downton Abbey: Nowa epoka – 15.15, 18.00, 20.00; Trzy piętra – 17.45 SOBOTA NIEDZIELA: Igrzyska zwierzaków - 16.00; Nawet myszy idą do nieba – 13.45; F_cking Bronholm – 14.00, 20.30; Downton Abbey: Nowa epoka – 15.15, 18.00, 20.00; Trzy piętra – 17.45

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Wiking – 18.00; Memoria – 20.30 SOBOTA: Memoria – 18.00; Wiking – 20.30 NIEDZIELA: 199 małych bohaterów – 13.00; Wiking – 17.00; Nieustające wakacje – 19.30

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Scena w Budowie: Oni – 18.00 SOBOTA: Scena w Bodowie: The Square – 18.00 NIEDZIELA: Scena w budowie: Mistrz – 16.00; Scena w Budowie: Dom, który zbudował Jack – 19.00

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK: Doktor Strange w multiwersum obłędu dubbing – 15.00, 17.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu napisy – 20.00; Sonic 2: Szybki jak błyskawica – 12.45 SOBOTA: Córka – 10.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu dubbing – 15.00, 17.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu napisy – 20.00; Sonic 2: Szybki jak błyskawica – 12.45 NIEDZIELA: Doktor Strange w multiwersum obłędu dubbing – 15.00, 17.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu napisy – 20.00; Sonic 2: Szybki jak błyskawica – 12.45

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Doktor Strange w multiwersum obłędu dubbing – 17.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu napisy – 20.00; Sonic 2: Szybki jak błyskawica – 15.15 SOBOTA NIEDZIELA: Doktor Strange w multiwersum obłędu dubbing – 16.00, 17.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu napisy – 20.00; Sonic 2: Szybki jak błyskawica – 12.45

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Igrzyska zwierzaków – 15.20; Doktor Strange w multiwersum obłędu dubbing – 17.15; Doktor Strange w multiwersum obłędu napisy – 19.45

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 17.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 19.30, 20.15; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D dubbing – 14.45; Downton Abbey: Nowa epoka – 18.00, 20.00; F_cking Bronholm – 20.30; Igrzyska zwierzaków – 16.00; Nawet myszy idą do nieba – 15.45; Rodzinna zamiana ciał – 17.45; Sonic 2: Szybki jak błyskawica – 09.00, 14.30, 17.00 SOBOTA NIEDZIELA: Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 13.15, 17.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 19.30, 20.15; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D dubbing – 14.45; Downton Abbey: Nowa epoka – 18.00, 20.00; F_cking Bronholm – 15.30, 20.30; Igrzyska zwierzaków – 12.45, 16.00; Nawet myszy idą do nieba – 13.30; Rodzinna zamiana ciał – 17.45; Sonic 2: Szybki jak błyskawica – 12.00, 14.30, 17.00

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Agent specjalny: Misja Afryka – 20.45; F_cking Bronholm – 18.30; Sonic 2: Szybki jak błyskawica – 13.30, 16.00 SOBOTA NIEDZIELA: Agent specjalny: Misja Afryka – 18.30; F_cking Bronholm – 21.00; Sonic 2: Szybki jak błyskawica – 13.30, 16.00

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Igrzyska zwierzaków – 14.15, 16.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu dubbing – 17.45; Doktor Strange w multiwersum obłędu napisy – 20.15

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Igrzyska zwierzaków – 15.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu dubbing – 17.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu napisy – 19.30