"Apokawixa" czyli repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [07-09.10]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 7 października – 9 października

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): NIEDZIELA: Lustro – 17.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Psie serce – 10.00, 19.00 SOBOTA: Diabelski młyn – 16.30; Psie serce – 19.00 NIEDZIELA: Psie serce – 17.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): NIEDZIELA: Alicja w Krainie Czarów – 17.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert: Słyszę Cię – 18.00 SOBOTA: Skrzypek na dachu – 18.00 NIEDZIELA: Skrzypek na dachu – 17.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Społeczne SPA – 19.00 SOBOTA: Jestem miłością III – 18.00 NIEDZIELA: Fantasia, a warm dance for the harmony and voices singin in your head – 18.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert symfoniczny – 19.00 NIEDZIELA: Koncert: Romantyczna Polska – 17.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Apokawixa – 11.00, 13.40, 16.20, 19.00, 21.40; Avatar 3D napisy – 16.30; Bilet do raju – 11.30, 16.10, 18.30, 20.50; DC Liga Super-Pets – 11.20, 13.40; Johnny – 14.10, 15.50, 18.20, 21.00; King: Mój przyjaciel lew – 09.00, 10.00, 11.50; Mia i ja. Film – 11.10, 14.20; Miłość na pierwszą stronę – 11.20, 14.00, 16.40, 19.20, 22.00; Minionki: Wejście Gru – 13.10; Nie martw się kochanie – 18.40; Niewidzialna wojna – 20.00; Paryż Pani Harris – 13.00, 15.50, 18.40, 21.30; Sierota. Narodziny zła – 13.50; Tedi i szmaragdowa tablica – 10.00, 12.00, 16.50; Uśmiechnij się – 16.00, 19.00, 21.40; Zołza – 21.20 SOBOTA NIEDZIELA: Apokawixa – 11.00, 13.40, 16.20, 19.00, 21.40; Avatar 3D napisy – 16.30; Bilet do raju – 11.30, 16.10, 18.30, 20.50; DC Liga Super-Pets – 13.40; Johnny – 15.30, 18.20, 21.00; King: Mój przyjaciel lew – 11.50; Mia i ja. Film – 11.10, 14.20; Miłość na pierwszą stronę – 11.20, 14.00, 16.40, 19.20, 22.00; Minionki: Wejście Gru – 11.00, 13.10; Nie martw się kochanie – 18.40; Niewidzialna wojna – 20.00; Paryż Pani Harris – 10.50, 13.00, 15.50, 18.40, 21.30; Sierota. Narodziny zła – 13.50; Tedi i szmaragdowa tablica – 10.30, 12.30, 14.40, 16.50; Uśmiechnij się – 16.00, 19.00, 21.40; Zołza – 21.20

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: Ania – 18.20; Apokawixa – 11.20, 14.00, 16.40, 19.20, 22.00; Avatar 3D 4DX dubbing – 09.30, 14.20, 17.40; Avatar 3D 4DX napisy – 21.00; Bilet do Raju – 13.40, 16.10, 18.30, 20.50; DC Liga Super-Pets 4DX – 11.20; Diana. The Princess – 20.30; Johnny – 16.00, 18.40, 21.20; King: Mój przyjaciel lew – 09.30, 11.30; Mama Mu wraca do domu – 12.50; Mia i ja. Film – 14.30; Miłość na pierwszą stronę – 11.10, 13.40, 16.20, 19.00, 21.40; Minionki: Wejście Gru – 11.00, 13.50; Nie martw się kochanie – 18.50; Niewidzialna wojna – 21.30; Paryż Pani Harris – 13.00, 15.50, 18.40, 21.30; Serce dębu – 11.30, 13.30; Sierota. Narodziny zła – 16.40; Tedi i szmaragdowa tablica – 12.30, 14.40, 16.50; Top Gun Maverick – 15.30; Uśmiechnij się – 19.00, 21.40; Za duży na bajki – 09.00 SOBOTA NIEDZIELA: Ania – 18.20; Apokawixa – 11.20, 14.00, 16.40, 19.20, 22.00; Avatar 3D 4DX dubbing – 10.30, 13.50, 17.10; Avatar 3D 4DX napisy – 20.30; Bilet do Raju – 13.40, 16.10, 18.30, 20.50; DC Liga Super-Pets 4DX – 10.30, 11.20; Diana. The Princess – 20.30; Johnny – 16.00, 18.40, 21.20; King: Mój przyjaciel lew – 11.30; Mama Mu wraca do domu – 12.50; Mia i ja. Film – 14.30; Miłość na pierwszą stronę – 11.10, 13.40, 16.20, 19.00, 21.40; Minionki: Wejście Gru – 11.00, 13.50; Nie martw się kochanie – 18.50; Niewidzialna wojna – 21.30; Paryż Pani Harris – 13.00, 15.50, 18.40, 21.30; Serce dębu – 11.30, 13.30; Sierota. Narodziny zła – 16.40; Tedi i szmaragdowa tablica – 10.30, 12.30, 14.40, 16.50; Top Gun Maverick – 15.30; Uśmiechnij się – 19.00, 21.40

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Ania – 14.40, 16.50, 19.00; Apokawixa – 12.15, 14.55, 17.35, 20.15; Avatar 3D dubbing – 11.00; Bilet do raju – 13.00, 15.45, 18.10, 20.35; Johnny – 11.15, 13.00, 14.45, 17.25, 20.05; King: Mój przyjaciel lew – 10.20; Mama Mu wraca do domu – 10.25, 12.15; Mia i ja. Film – 10.30, 12.35, 15.25; Miłość na pierwszą stronę – 12.25, 15.05, 17.45, 20.25; Minionki: Wejście Gru – 10.10; Nie martw się kochanie – 17.30; Niewidzialna wojna – 20.15; Sierota. Narodziny zła – 21.10; Tedi i szmaragdowa tablica – 10.15, 14.00, 16.10; Top Gun: Maverick – 18.30; Uśmiechnij się – 15.55, 18.20, 20.55; Zołza – 21.20 SOBOTA: Ania – 14.40, 16.50, 19.00; Apokawixa – 12.15, 14.55, 17.35, 20.15; Avatar 3D dubbing – 10.00; Bilet do raju – 13.20, 15.45, 18.10, 20.35; Johnny – 10.30, 11.50, 14.30, 17.10, 19.50; King: Mój przyjaciel lew – 10.20; Mama Mu wraca do domu – 10.25, 12.15; Mia i ja. Film – 10.30, 12.35, 15.20; Miłość na pierwszą stronę – 12.25, 15.05, 17.45, 20.25; Minionki: Wejście Gru – 10.10, 13.10; Nie martw się kochanie – 17.25; Niewidzialna wojna – 12.40, 20.10; Poranki: Bajki z Polski – 10.00; Sierota. Narodziny zła – 21.10; Tedi i szmaragdowa tablica – 10.15, 14.00, 16.10; Top Gun: Maverick – 18.30; Uśmiechnij się – 15.55, 18.20, 20.55; Zołza – 21.20 NIEDZIELA: Ania – 14.40, 16.50, 19.00; Apokawixa – 12.15, 14.55, 17.35, 20.15; Avatar 3D dubbing – 10.00; Bilet do raju – 13.20, 15.45, 18.10, 20.35; DC Liga Super-Pets – 10.45; Johnny – 11.50, 14.30, 17.10, 19.50; King: Mój przyjaciel lew – 10.00; Mama Mu wraca do domu – 10.25, 12.15; Mia i ja. Film – 10.30, 12.35, 15.20; Miłość na pierwszą stronę – 12.20, 15.10, 17.50, 20.30; Minionki: Wejście Gru – 10.10, 13.10; Nie martw się kochanie – 17.25; Niewidzialna wojna – 20.10; Poranki: Bajki z Polski – 10.00; Royal Opera House Cinema: Mayerling – 15.00; Sierota. Narodziny zła – 21.10; Tedi i szmaragdowa tablica – 10.25, 14.00, 16.10; Top Gun: Maverick – 18.40; Uśmiechnij się – 12.35, 18.20, 20.55; Zołza – 21.30

KINO BAJKA (UL. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Mama Mu wraca do domu – 09.45; Guliwer – 10.45; Johnny – 11.00, 20.00; Orlęta. Grodno '39 – 12.30; Zobacz anioła – 13.15; Simona – 15.00; Ania – 16.00, 18.00; Serce dębu – 16.45; Io – 18.30; Pasażerowie nocy – 20.15 SOBOTA: Mama Mu wraca do domu – 12.00; Johnny – 13.45, 20.00; Orlęta. Grodno '39 – 11.45; Zobacz anioła – 13.15; Ania – 10.00, 16.00, 18.00; Serce dębu – 10.15, 16.45; Io – 18.30; Pasażerowie nocy – 20.15 NIEDZIELA: Mama Mu wraca do domu – 12.00; Johnny – 13.45, 20.00; Orlęta. Grodno '39 – 11.45; Zobacz anioła – 13.15; Ania – 16.00, 18.00; Serce dębu – 16.45; Io – 18.30; Pasażerowie nocy – 20.15

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Trzy tysiące lat tęsknoty – 18.00; Dziewczyny – 20.00 SOBOTA: Dziewczyny – 18.00; Trzy tysiące lat tęsknoty – 20.00 NIEDZIELA: Trzy tysiące lat tęsknoty – 18.00; Dziewczyny – 20.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): SOBOTA: Johnny – 19.00 NIEDZIELA: Johnny – 18.00

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK:– Ania – 17.00; Mia i ja. Film – 13.30, 15.15; Miłość na pierwszą stronę - 18.45; Niewidzialna wojna – 21.00 SOBOTA: Ania – 17.15; Filmowa niedziela: Elvis – 10.00; Johnny – 17.45; Mia i ja. Film – 13.15; Miłość na pierwszą stronę – 15.00, 19.00; Niewidzialna wojna – 21.15 NIEDZIELA: Ania – 16.30; Mia i ja. Film – 10.45, 12.30; Miłość na pierwszą stronę – 14.15, 18.15; Niewidzialna wojna – 20.30

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Ania – 13.15; Johnny – 16.45; Mia i ja. Film – 15.00; Miłość na pierwszą strone – 19.10; Niewidzialna wojna – 21.30 SOBOTA: Ania – 15.00; Johnny – 16.50; Mia i ja. Film – 13.00; Miłość na pierwszą strone – 19.10; Niewidzialna wojna – 21.30 NIEDZIELA: Ania – 14.00; Johnny – 15.50; Mia i ja. Film – 12.00; Miłość na pierwszą stronę – 18.10; Niewidzialna wojna – 20.30

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Mama Mu wraca do domu – 08.40; Avatar – 10.00; Ania – 13.00 SOBOTA: Mama Mu wraca do domu – 15.00; Avatar – 16.30 Ania – 19.45 NIEDZIELA: Paterson – 11.00; Mama Mu wraca do domu – 14.00; Avatar – 15.30 Ania – 18.45

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Ania – 18.30; Bilet do raju – 18.15, 20.30; Guliwer – 09.15; Io – 18.00; Johnny – 17.45; Mia i ja. Film – 16.15; Miłość na pierwszą stronę – 15.15, 20.15; Niewidzialna wojna – 20.00; Orlęta. Grodno '39 – 09.00, 09.30, 11.30; Pasażerowie nocy – 19.00; Serce dębu – 14.00; Tedi i szmaragdowa tablica – 16.00; Uśmiechnij się – 16.00, 20.30 SOBOTA NIEDZIELA: Ania – 18.30; Bilet do raju – 14.00, 18.15, 20.30; Io – 18.00; Johnny – 15.30, 17.45; Mia i ja. Film – 13.45, 16.15; Miłość na pierwszą stronę – 15.15, 20.15; Niewidzialna wojna – 20.00; Pasażerowie nocy – 19.00; Serce dębu – 13.30; Tedi i szmaragdowa tablica – 13.15; Uśmiechnij się – 16.00, 20.30

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Johnny – 18.00; Mia i ja. Film – 14.00, 16.00; Orlęta. Grodno '39 – 20.30 SOBOTA: Johnny – 20.30; Mia i ja. Film – 12.00, 14.00, 16.00; Orlęta. Grodno '39 – 16.00; Zobacz anioła – 18.30 NIEDZIELA: Johnny – 20.30; Mia i ja. Film – 12.00, 14.00; Orlęta. Grodno '39 – 18.00; Zobacz anioła – 16.00

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK NIEDZIELA: Guliwer – 14.00; King. Mój przyjaciel lew – 16.00; Miłość na pierwszą stronę – 18.00; Johnny – 20.00

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK NIEDZIELA: Mia i ja. Film – 13.15; Tedi i szmaragdowa tablica – 14.45, 16.30; Ania – 18.15, 20.00