Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie [15-7 listopada]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 5 listopada – 7 listopada

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK: Cafe Luna – 19.00 SOBOTA: Cafe Luna – 17.00 NIEDZIELA: Bajkowa niedziela – 17.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Dama Kameliowa 1948 – 19.00 SOBOTA: Dama Kameliowa 1948 – 19.30 NIEDZIELA: Dama Kameliowa 1948 – 18.30

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Słowik i Babka Natura – 09.30, 11.30 SOBOTA: Słowik i Babka Natura – 16.00 NIEDZIELA: Słowik i Babka Natura – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): NIEDZIELA: Trzy razy Piaf – 17.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): brak spektakli

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert symfoniczny – 19.00 NIEDZIELA: Niedzielny Poranek Muzyczny – 11.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Diuna – 11.40, 15.00, 18.20, 21.40; Eternals 2D dubbing – 11.00, 14.00, 17.20; Eternals 2D napisy – 15.20, 18.40, 20.40, 22.00; Eternals 3D dubbing – 13.10; Furioza – 20.10; Halloween Zabija – 22.00; Nie czas umierać – 18.00, 21.20; Poroże – 13.00; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 11.10; Rodzina Addamsów 2 – 11.00, 13.10, 15.20; Rodzinka rządzi – 10.30; Ron Usterka – 11.00, 13.20, 15.40; Spencer – 16.30, 19.00; To musi być miłość – 10.30, 12.40, 14.50, 17.10, 19.30, 21.50; Venom: Carnage dubbing – 11.00, 15.10, 17.30; Venom: Carnage napisy – 19.50, 21.30; Wszyscy święci z New Jersey – 12.40, 17.30

CINEMA CITY FELICITY (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Ainbo – Strażniczka Amazonii – 10.30; Diuna – 10.40, 13.50, 17.00, 20.20; Eternals 2D dubbing – 10.20, 13.30, 16.40; Eternals 2D napisy – 20.00; Eternals 3D 4DX dubbing – 12.00, 15.10, 18.20; Eternals 3D 4DX napisy – 21.40; Furioza – 16.50, 20.10; Halloween Zabija – 21.50; Nie czas umierać – 13.30, 19.50; Ostatniej nocy w Soho – 19.20; Poroże – 14.40; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 10.30; Rodzina Addamsów 2 – 10.15, 11.20, 12.15, 14.20, 16.30; Ron Usterka – 10.40, 13.10; Spencer – 18.40, 21.10; Śmierć Zygielbojma – 12.30, 17.10; To musi być miłość – 11.10, 13.20, 15.30, 17.50, 20.10, 22.20; Venom: Carnage 2D dubbing – 12.30, 15.30, 17.20, 19.30; Venom: Carnage 2D napisy – 21.40; Wszyscy święci z New Jersey – 14.40; Wszystkie nasze strachy – 18.00;

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Diuna – 11.10, 14.20, 17.30, 20.45; Eternals 2D dubbing – 10.45, 14.00, 16.15; Eternals 2D napisy – 17.15, 19.30, 20.30; Furioza – 14.20, 17.20, 20.15; Halloween Zabija – 17.00; Mój przyjaciel wampir –10.00; Nie czas umierać – 12.00, 19.50; Ostatniej nocy w Soho – 21.00; Poroże – 21.30; Psi Patrol Film – 10.10, 12.15; Rodzina Addamsów 2 – 11.15, 13.30; Rodzinka rządzi – 10.50; Ron Usterka – 11.25, 13.50; Spencer – 18.30; Śmierć Zygielbojma – 14.55; To musi być miłość – 13.15, 15.30, 17.45, 20.00; Venom: Carnage dubbing – 10.30; Venom: Carnage napisy – 15.20, 17.35; Wesele – 15.40; Wszystkie nasze strachy – 12.45, 19.20 SOBOTA: Diuna – 11.10, 14.20, 17.30, 20.45; Eternals 2D dubbing – 10.45, 14.00, 16.15; Eternals 2D napisy – 17.15, 19.30, 20.30; Furioza – 14.15, 17.15, 20.15; Halloween Zabija – 17.00; Mój przyjaciel wampir –10.00; Nie czas umierać – 12.00, 19.50; Ostatniej nocy w Soho – 21.00; Poranki: Masza i Niedźwiedź – 10.00, 11.30; Poroże – 21.30; Psi Patrol Film – 12.10; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 15.30; Rodzina Addamsów 2 – 10.00, 13.30; Rodzinka rządzi – 10.55; Ron Usterka – 11.25, 13.50; Spencer – 18.30; Śmierć Zygielbojma – 14.55; To musi być miłość – 13.15, 15.30, 17.45, 20.00; Venom: Carnage dubbing – 10.30; Venom: Carnage napisy –17.35; Wesele – 15.40; Wszystkie nasze strachy – 12.45, 19.20 NIEDZIELA: Diuna – 11.10, 14.20, 17.30, 20.45; Eternals 2D dubbing – 10.45, 14.00, 16.15; Eternals 2D napisy – 17.15, 19.30, 20.30; Furioza – 14.20, 17.20, 20.15; Halloween Zabija – 17.00; Mój przyjaciel wampir –10.00; Nie czas umierać – 12.00, 19.50; Ostatniej nocy w Soho – 21.00; Poranki: Masza i Niedźwiedź – 10.00, 11.30; Poroże – 21.30; Psi Patrol Film – 12.15; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 15.30; Rodzina Addamsów 2 – 10.05, 13.30; Rodzinka rządzi – 10.55; Ron Usterka – 11.25, 13.50; Spencer – 18.30; Śmierć Zygielbojma – 14.55; To musi być miłość – 13.15, 15.30, 17.45, 20.00; Venom: Carnage dubbing – 10.30; Venom: Carnage napisy –17.35; Wesele – 15.40; Wszystkie nasze strachy – 12.45, 19.20

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Wszystkie nasze strachy – 11.00, 20.30; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 12.15; Spencer – 14.00, 18.15, 18.30; Śmierć Zygielbojma – 14.30; To musi być miłość – 16.15, 20.30; Moje wspaniałe życie – 16.30 SOBOTA: Wszystkie nasze strachy – 20.30; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 12.15; Spencer – 10.00, 16.00, 18.15; Śmierć Zygielbojma – 14.30; To musi być miłość – 10.15, 16.15, 20.30; Moje wspaniałe życie – 18.30; Ainbo – Strażniczka Amazonii – 12.45; Fatima – 14.00 NIEDZIELA: Wszystkie nasze strachy – 20.30; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 12.00; Spencer – 13.45, 16.15, 18.00, 18.30; Śmierć Zygielbojma – 14.30; To musi być miłość – 16.00, 20.15; Moje wspaniałe życie – 18.30

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Wszystkie nasze strachy – 18.00; Lux Aeterna – 20.00 SOBOTA: Wszystkie nasze strachy – 16.00; Żeby nie było śladów – 17.45 NIEDZIELA: Wszystkie nasze strachy – 18.00; Notturno – 20.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): NIEDZIELA: Wszystkie nasze strachy – 17.00; Furia – 19.00

CHATKA ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): brak seansów

DDK CZECHÓW (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie – 15.00; Żeby nie było śladów – 16.45

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Ron Usterka – 13.45, 16.00; To musi być miłość – 18.15; Venom 2: Carnage napisy – 20.15 SOBOTA NIEDZIELA: Ron Usterka – 11.45, 16.00; To musi być miłość – 18.15; Venom 2: Carnage dubbing – 14.00 Venom 2: Carnage napisy – 20.15

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Ron Usterka – 18.00; Śmierć Zygielbojma – 16.00; To musi być miłość – 14.00, 20.00 SOBOTA: Furioza – 20.30; Ron Usterka – 12.30, 16.30; Śmierć Zygielbojma – 14.30; To musi być miłość – 18.30 NIEDZIELA: Fatima – 16.00; Ron Usterka – 12.00, 14.00; Śmierć Zygielbojma – 20.15; To musi być miłość – 18.15

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Ron Usterka – 13.30, 18.00; Fatima – 15.40; Spencer – 20.00

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Diuna 2D – 17.00; Eternals dubbing – 13.45,. 16.45; Eternals napisy – 20.00; Furioza – 20.15; Halloween Zabija – 20.45; Poroże – 16.15; Rodzina Addamsów 2 – 14.00, 16.15; Ron Usterka – 14.30; To musi być miłość – 18.15, 20.30; Usłane różami – 12.00; Wszystkie nasze strachy – 18.30; Zło nie istnieje – 19.00 SOBOTA NIEDZIELA: Diuna 2D – 17.00; Eternals dubbing – 13.00,. 16.45; Eternals napisy – 20.00; Furioza – 20.15; Halloween Zabija – 20.45; Poroże – 16.15; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 12.45, 14.45; Rodzina Addamsów 2 – 12.30, 16.15; Ron Usterka – 13.45; To musi być miłość – 14.45, 18.15, 20.30; Wszystkie nasze strachy – 18.30; Zło nie istnieje – 19.00

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Rodzinka rządzi – 13.30, 15.45; Śmierć Zygielbojma – 18.15; Venom 2: Carnage napisy – 20.30 SOBOTA NIEDZIELA: Jeźdźcy sprawiedliwości – 18.00; Rodzinka rządzi – 11.00, 13.15; Śmierć Zygielbojma – 15.45 Venom 2: Carnage napisy – 20.30

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Ron Usterka – 14.00, 16.00; To musi być miłość – 18.00; Diuna – 20.00

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Ainbo – Strażniczka Amazonii – 15.00; Rodzina Addamsów 2 – 17.00; Diuna – 19.00