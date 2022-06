Startuje plenerowe kino w Nałęczowie

Na inaugurację tegorocznego cyklu organizatorzy wyjątkowo zaproszą do Szkoły Podstawowej w Sadurkach, przy której o godz. 21 będzie można zobaczyć animowany przebój familijny "Gang zwierzaków", czyli opowieść o rozpieszczonych zwierzakach domowych, które muszą się odnaleźć w mieście opuszczonym przez ludzi.



W kolejne weekendy będzie można obejrzeć także m.in. "Selmę", "Zimną wojnę", "Układ zamknięty" czy oscarowe "Slumdog. Milioner z ulicy" i "Green Book".



Udział we wszystkich projekcjach jest bezpłatny. Seanse będą odbywać się w weekendy czerwca, lipca i sierpnia po zmroku (ok. godz. 21) na placu przed UM (ul. Lipowa 3). Wyjątkowo pierwszy z pokazów odbędzie się w Sadurkach, a na seans 12 czerwca organizatorzy zaproszą do sołectwa Charz A.