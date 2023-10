Chatka Blues Festival 2023. Gwiazdy z USA zagrają w Lublinie

Organizowany przez Fundację Obszar Działań Artystycznych (ODA) oraz Chatkę Żaka i UMCS festiwal od kilkunastu lat cieszy się dużą popularnością nie tylko w Lublinie, ale w całym regionie. Uchodzi bowiem za jeden z najciekawszych bluesowych festiwalu we wschodniej Polsce.

Tegoroczna edycja odbędzie się w Chatce Żaka (ul. Radziszewskiego 16) w sobotę, 14 października o godz. 19. Wydarzenie zainauguruje występ artysty niezależnego - Guitar Mark of Gospelblues, czyli Marka Wojtowicza. Muzyk, nawiązujący do stylistycznie do najstarszej tradycji amerykańskiego bluesa wywodzącej się z gospel, grał m.in. z amerykańskimi bluesmanami, takimi jak Bob Corritore czy Johnny Drummer. W Lublinie wystąpi z solowym, akustycznym koncertem.

W sobotni wieczór na scenie pojawią się także goście ze Stanów Zjednoczonych. Do Lublina przyjedzie również Noah Wotherspoon Band. Lider formacji zasłynął wyjątkowymi umiejętnościami gitarowymi oraz specyficznym stylem gry. W konkursie International Blues Challenge został nagrodzony mianem "Najlepszego Gitarzysty".

Na koniec festiwalu zagra wielokrotnie nagradzany gitarzysta - Reggie King Sears. Artysta będzie w Lublinie promował swój najnowszy album "Back in the Game". - Możemy spodziewać się niesamowitej mieszanki Bluesa, Southern Soulu, Funku, Neo-Soulu i Hip Hopu, opartej na starym dobrym Rhythm and Bluesie - zapowiadają organizatorzy.

Wydarzenie poprowadzi dziennikarz Polskiego Radia Lublin Paweł Błędowski.

Bilety na koncert dostępne są na platformie ebilet.pl.