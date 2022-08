Czym zaskoczy Mata w Lublinie? Już wiadomo, gdzie będzie koncert

Co ciekawe, lokalizacja koncertu nie była znana niemal do ostatniej chwili. Osoby, które kupowały bilety, dostawały informację, że odbywa się on w „sekretnej lokalizacji”.

– Bilet mam od wiosny. Były różne przecieki gdzie się ten koncert odbędzie, nawet takie, że w jakimś klubie w centrum. To akurat nie bardzo trzymało się kupy, bo we wszystkich innych miastach Mata gra przecież w plenerze. Opcja, że będą to jednak błonia pod Areną pojawiała się najczęściej. Ja wiem o niej od ponad tygodnia – mówi 16-latka z Lublina.

W poniedziałek agencja Sold Out, która jest organizatorem imprezy, oficjalnie ogłosiła, że Mata wystąpi właśnie na błoniach Areny Lublin. To teren zielony między stadionem, a rzeką Bystrzycą.