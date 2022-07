Kazzma Brass Quintet w Wieży Trynitarskiej

Koncert odbędzie się w ramach letniego cyklu "Muzyczna podróż przez pokolenia". Trębacze oraz zespołu dęte występują w Wieży Trynitarskiej od końcówki czerwca w każda niedzielę punktualnie o godz. 15.



- To wydarzenie przybliża i ułatwia mieszkańcom i turystom dostęp do kultury – a przede wszystkim muzyki - podkreślają inicjatorzy projektu.



W najbliższą niedzielę będzie można wysłuchać formacji Kazzma Brass Quintet. To zespół utworzony przez absolwentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Grupa ma w swoim dorobku liczne sukcesy konkursowe, m.in. III nagrodę na XVI Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego czy II nagrodę na XI Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych w Warszawie.