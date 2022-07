Koncert Piotra Selima w Muzeum Czechowicza

Zablokowali drogę krajową, teraz pojadą do Sejmu. Nie chcą u siebie torów kolejowych do CPK

Hasła te same co zawsze, identyczna determinacja, wiele twarzy powtarzających się z poprzednich zgromadzeń. W piątek po południu w Izbicy odbył się kolejny protest mieszkańców regionu przeciwko zaprojektowanemu przebiegowi torów kolejowych, które miałyby prowadzić do Centralnego Portu Komunikacyjnego.