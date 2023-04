Legenda metalu w Lublinie. Koncert Rhapsody of Fire w Radiu Lublin

To włoski zespół muzyczny grający symfoniczny power metal i epic metal. Teksty ich utworów to historia fikcyjnego świata "Algalord". Aktualnie muzycy promują w Polsce swój najnowszy krążek "Glory For Salvation".

Skład zespołu: Alex Staropoli – klawisze, Giacomo Voli – wokal, Roby De Micheli – gitara, Alessandro Sala – gitara basowa oraz Paolo Marchesich – perkusja.

Support włoskiej ekipie zapewnią zespoły Avaland i Symphonity. Będzie więc można liczyć na dużą dawkę dobrego metalu.

Bilety na koncert kosztują od 99 do 139 zł.