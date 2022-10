Koncert z cyklu "Peryferia" w DDK Węglin

Trzy różnorodne zespoły zaprezentują tego wieczora mieszankę gatunków. Talayapa to projekt wywodzący się z eksperymentalnego budapesztańskiego undergroundu zespołu Trottel. Grupa określa swoje brzmienie jako połączenie energii, magii, bezkompromisowej psychodelii, czarnego pieprzu, węgierskiej papryki i szczypty czarno-białej rzeczywistości.



Z kolei grupa Yell to lubelska formacja grająca dark punk, od lat związana z lubelską niezależną sceną punkową.



Tego wieczora na scenie pojawi się również Czuła Obserwacja stanowiaca estetyczno-ekstatyczne studium dźwięku i obrazu, wizji i ruchu. - Czuła Obserwacja premierowo i niepowtarzalnie, za każdym razem inny zestaw brzmień, inne pomysły kompozycyjne, temperament fundowany kaprysem - zachęcają organizatorzy.



Bilety w cenie 30 zł do nabycia na godzinę przed wydarzeniem.