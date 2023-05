Koncert zespołu Collage w Radiu Lublin

Zespół Collage powstał w 1985 roku z inicjatywy gitarzysty Marka Gila oraz perkusisty Wojtka Szadowskiego. Ich pierwszy krążek ujrzał światło dzienne w 1990 roku i spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, także poza granicami kraju.



W grudniu minionego roku formacja powróciła z długo wyczekiwanym albumem "Over And Out". Premierowy materiał muzycy zaprezentują w Lublinie, ale nie zabraknie również przebojów z ich poprzednich płyt.



- Collage to pierwszy polski zespół, który rozpropagował neoprogresywny trend w muzyce rockowej w Polsce i poza jej granicami, zyskując status legendy, która wraz z upływającym czasem staje się coraz bardziej znacząca - podkreślają organizatorzy.



Bilety w cenie 90 zł można zakupić na platformie kupbilecik.pl.