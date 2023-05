Koncerty Tre Voci w Lublinie

Grupę Tre Voci tworzą tenorzy: Voytek Soko Sokolnicki, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj. - To artyści nowej generacji, obdarzeni niezwykłymi głosami i ogromnym poczuciem humoru i zaskakującym wykonaniem słynnych aranżacji wielkich przebojów - podkreślają organizatorzy koncertu.



Artyści łączą klasykę z nowoczesnością. W Lublinie będzie można usłyszeć nietypowe wykonania takich hitów, jak "My Way", "Amazing Grace", "Il Mondo" czy "Szczęśliwej drogi".



Bilety na koncerty dostępne są na platformie biletyna.pl w cenach od 119 zł.