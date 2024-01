Młode gwiazdy zaśpiewają w Lublinie. Koncert "Melodyjne Święta"

Ala i Ola Tracz, prywatnie siostry, mają już na koncie liczne sukcesy. Ala reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior 2020, dotarła do finału The Voice Kids i zwyciężyła w Szansie na Sukces. Podobną drogą podąża Ola, która ma za sobą udział w The Voice Kids. W koncercie udział weźmie również inny uczestnik Szansy na Sukces i The Voice Kids - Miłosz Skierski.

W wykonaniu młodych artystów będzie można usłyszeć największe świąteczne hity radiowe oraz kolędy świata, a także świąteczne single Ali i Oli: "Święta to radości czas" oraz "Wesołych Świąt".

Na scenie wystąpią także tancerki ze szkoły tańca Royal Dance Center Edyta Biały oraz zespół muzyczny.

Bilety na koncert kosztują od 63 zł. Wejściówki dostępne m.in. na platformie ecentim.pl.