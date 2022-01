Największe przeboje Roxette w Lublinie

Koncert "Tribute to Roxette" zabierze fanów legendy szwedzkiego rocka do świata muzyki zespołu Roxette, od początku kariery, aż do ostatniej, wydanej przed śmiercią wokalistki Marie Fredriksson, płyty.



Wokaliści Marzena Pitula i Daniel Ksel wystąpią w Lublinie z towarzyszeniem bandu "Roxanne". To wielokrotni laureaci Festiwalu Muzyczna Kuźnia.



Uczestnicy koncertu usłyszą takie przeboje, jak "Dangerous", "Fading like a flower" czy "Spending my time".



Bilety na wydarzenie kosztują od 80 do 100 zł. Wejściówki dostępne m.in. na platformie kupbilecik.pl.