Tancerze z całej Polski w Lublinie. Trwają zgłoszenia do "BALANSU"

Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" oraz Centrum Kultury w Lublinie zapraszają na kolejną edycję wydarzenia, którego celem jest popularyzacja współczesnych form tańca. Od lat młodzi tancerze z całego kraju mają w Lublinie możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego. Konkurs jest kierowany do zespołów amatorskich działających w domach kultury, klubach tanecznych czy szkołach tańca.



Uczestnicy będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych: do 11 lat (roczniki do 2012), 12-15 lat (roczniki 2011-2008) oraz powyżej 16 lat (roczniki od 2007). Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.mdk.lublin.pl. Termin zgłoszeń upływa 15 maja.



Uczestników oceni profesjonalne jury, które weźmie pod uwagę takie kryteria, jak choreografia i kompozycja, technika prezentacji scenicznej, dobór muzyki oraz walory artystyczne.



Koncert galowy tegorocznej edycji zaplanowano na 6 czerwca o godz. 17 w Centrum Spotkania Kultur (plac Teatralny 1).